Dikkat heyelan!.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Düzce-Bolu il sınırı Gerede Devlet Yolu üzerinde Tokad-i Hayrettin Kavşağı Mevkiinde yola toprak kayması nedeniyle yolun bir bölümü ulaşıma kapandı. Kapanan yol nedeniyle bir bilgilendirme notu yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü yayımladığı bilgi notunda şu bilgilere yer verdi;

“Bölge Müdürlüğümüz yol ağında bulunan; (Düzce-Bolu) İl Sınır-Gerede Devlet Yolu'nun 8-9 kilometreleri arasındaki heyelan nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Düzce-Bolu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden (Bolu-Düzce istikametinden) iki yönlü (Gidiş-Geliş) olarak sağlanmaktadır.Heyelanın çözümüne yönelik olarak proje hazırlanmış olup, imalatlar en kısa sürede tamamlanarak yol tekrar trafiğe açılacaktır.”