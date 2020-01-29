Dikkat! Kar geri dönüyor

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilimiz Bolu’da 30 Ocak Perşembe günü itibariyle yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteorolojiden yapılan “sarı” uyarıda vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Bolu çevrelerinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek, Cuma(31.01.2020) sabah saatlerine kadar kuvveti kar (10-20 cm) şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.