Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Bolu’da Perşembe günü sabah saatlerinde başlaması beklenen kar kalınlığının 10 ile 20 santimetre arasında olacağını açıkladı. Bu uyarı aynı zaman Bolu Valiliğini de bildirilirken, valiliğin vatandaşları bilgilendirilmesi bekleniyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreye kadar çıkması beklenirken, okullarında tatil edilmesi gündeme geldi. Bolu Valisi Aydın Baruş’un okulların tatil edilip edilmemesi konusunda yarın sabahtan karar vereceği beklenirken, şiddetli kar yağışının yanı sıra Bolu’da hızı saatte 50 ila 70 kilometreyi bulacak lodosunda oluşacağı bilgisine ulaşıldı.