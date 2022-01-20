Dikkat kar yeniden geliyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Perşembe günü ilimizde kar yağışı etkini kaybederken, edinilen bilgiye göre şiddetli kar yağışı Cuma gününden itibaren şehrin tüm yerlerinde yeniden kara teslim olacak.

Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri ilimizde Cuma, Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere 3 boyunca yeniden etkisini göstermeye devam edecek. Öte yandan, şehir merkezindeki 70 santimetre ölçülen kar kalınlığı çökme nedeniyle 60 santimetreye düştü. Kartalkaya’da 186, Yedigöller’de 64, Abant’ta 97 santimetre olarak ölçüldü. Ayrıca dün gece hava sıcaklığı eksi 8 derece olarak ölçülürken, Cuma gecesi eksi 9’a kadar düşmesi beklenirken, Cumartesi ve Pazar gecesi ise eksi 4-5 civarında olacak.