Dikkat! Kayıtlar başladı

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu'da hız ihlal sisteminde 8 noktada 30 kamera, kırmızı ışık ihlal sisteminde 20 kamera ve park ihlal sisteminde 60 kamera olmak üzere toplam 110 kamera güzergahlarda kayıt yapmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre EDS sistemini Bolu Belediyesi denetleyecek, ne var ki alt yapıda oluşan bir sorun düzeltilmemesi nedeniyle 110 kamera dün sabah itibariyle kayıt yapmaya başladı. Cezaların ise ne zaman kesileceği önümüzdeki aylara bırakıldı. En kısa sürede altyapı sorununun giderilmesinin ardından kurallara uymayan sürücülere fotoğraflı ceza makbuzları gönderilmeye başlanacak.