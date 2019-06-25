Dikkat! Kayıtlar başladı

Bolu Valili, İl Emniyet Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi tarafından yapılan iş birliği sonrası geçtiğimiz yıllarda karayolları ve otoparklara yerleştirilen EDS (Elektronik Denetim Sistemi) tam olmasa bile devreye girdi. İl genelinde bulunan 110 kamere kayıt yapmaya başladı. Cezalar ise önümüzdeki aylarda devreye girecek.

Dikkat! Kayıtlar başladı

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu'da hız ihlal sisteminde 8 noktada 30 kamera, kırmızı ışık ihlal sisteminde 20 kamera ve park ihlal sisteminde 60 kamera olmak üzere toplam 110 kamera güzergahlarda kayıt yapmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre EDS sistemini Bolu Belediyesi denetleyecek, ne var ki alt yapıda oluşan bir sorun düzeltilmemesi nedeniyle 110 kamera dün sabah itibariyle kayıt yapmaya başladı. Cezaların ise ne zaman kesileceği önümüzdeki aylara bırakıldı. En kısa sürede altyapı sorununun giderilmesinin ardından kurallara uymayan sürücülere fotoğraflı ceza makbuzları gönderilmeye başlanacak.

İlimiz de EDS sistemlerinin olduğu yerlerin başında D-100, Mudurnu yolu, Karacasu yolu ile şehir merkezinde bulunan otoparklar geliyor. EDS olan yerlerde 70 KM'yi geçmeyin, direksiyonda telefonla konuşmayın ve emniyet kemeriniz takılı olsun. Sonra bana niye ceza geldi demeyin, şimdiden tüm sürücüleri uyarıyoruz.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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