Dikkat! Kayıtlar başladı

Özel Haber: C. Kutay AYKAN
Bolu'da hız ihlal sisteminde 8 noktada 30 kamera, kırmızı ışık ihlal sisteminde 20 kamera ve park ihlal sisteminde 60 kamera olmak üzere toplam 110 kamera güzergahlarda kayıt yapmaya başladı.
Edinilen bilgiye göre EDS sistemini Bolu Belediyesi denetleyecek, ne var ki alt yapıda oluşan bir sorun düzeltilmemesi nedeniyle 110 kamera dün sabah itibariyle kayıt yapmaya başladı. Cezaların ise ne zaman kesileceği önümüzdeki aylara bırakıldı. En kısa sürede altyapı sorununun giderilmesinin ardından kurallara uymayan sürücülere fotoğraflı ceza makbuzları gönderilmeye başlanacak.
İlimiz de EDS sistemlerinin olduğu yerlerin başında D-100, Mudurnu yolu, Karacasu yolu ile şehir merkezinde bulunan otoparklar geliyor. EDS olan yerlerde