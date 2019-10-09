Dikkat! Kedi çıkabilir

Haber: Ceylan Beykoz

İlimiz Merkez ilçe Kılıçarslan Mahallesinde bir vatandaş işe gitmek için aracına bindi. Motor kısmından bir kedi sesi geldiğini duyan duyarlı vatandaş Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri ısınmak için aracın motor kısmına giren minik kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

ARACINIZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE DİKKAT!

Kış aylarının gelmesi ile birlikte kediler sık sık soğuktan korunmak için araçların motor veya teker kısmına girebiliyor. Bu nedenle dikkat edilmemesi durumunda hayvanların zarar gördüğü acı olaylar da yaşanabiliyor. Hayvanseverler başta olmak üzere duyarlı vatandaşlar, soğuk havalarda aracın çalıştırılmadan önce kaputun altının ve teker kısımlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiği konusunda araç sahiplerini uyarıyor.