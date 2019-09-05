Dikkat! Kesinti var

Haber: Esra Perçin

SEDAŞ’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 7 Eylül Cumartesi günü merkez ilçeye bağlı Yenigüney Köyü, Yukarıçamlı Köyü, Karamanlar Köyü, Ulumescit Köyü, Bünüş Köyü, Yayladınlar Köyü, Kandamış Köyü, Muratlar Köyü, Alıçören Köyü, Tarakçı Köyü, Sazakkınık Köyü, Sazakşeyhler Köyü, Çanakcılar Köyü, Çatakören Köyü, Yuva Köyü Aşağı Mah., Aşağıçamlı Köy’lerinde saat 09:30 ile 12:00 arasında, Yenicepınar Köyü, Çaygökpınar Köyü, Saraycık Köyü, Susuzkınık Köyü, Kındıra Köyü, Gökpınar Köyü’nde saat 9:30 ile 10:00 arasında, Saraycık Köyü Yukarı Mahallesinde ise saat 09:30 ile 16:30 arasında kesinti yaşanacak.

Göynük, Mudurnu ve Mengen’de de kesintiler olacak

Yine aynı tarihte Mudurnu ilçesinde saat 09:30 ile 14:00 arasında Munduşlar Köyü, Mengen ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yumrutaş Köyü ile saat 09:30 ile 10:30 arasında Kayışlar Köyü İslamlar Mah., Göynük ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Hacımahmut Köyü, saat 12:00 ile 15:00 arasında Hacımahmut Köyü Çiftlik Mahallesinde yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yaşanacak.