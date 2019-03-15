Dikkat kredi kartınız kopyalanabilir!

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, kredi kartı yoluyla dolandırıcılık olaylarının ülke genelinde artması nedeniyle Bolulu vatandaşları uyardı.

Dikkat kredi kartınız kopyalanabilir!

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, lokanta ve restoranlarda çalışan kuryelere verdikleri yazılımı değiştirilmiş POS cihazları ile vurgun yapan dolandırıcıların türemesinin ardından Bolulu vatandaşları uyararak, “Kesinlikle güvenmediğiniz veya bilmediğiniz hiçbir lokanta, fastfood, restoran gibi işletmelerden yiyecek siparişi vermeyin. Kurye kılığına girmiş dolandırıcılar, yazılımı değiştirilmiş olan POS cihazlarını kullanarak, sizlerin kredi kartlarını kopyalıyorlar” dediler.

Yetkililer, POS cihazıyla yapılan vurgun rakamlarının çok yüksek olduğunu da belirterek; “Kredi kartınız kopyalandıktan sonra, dolandırıcılar bankamatiklere giderek, hesabınızı boşaltıyorlar. Bir anda sizi beş kuruşsuz bırakıyorlar. Bu nedenle kesinlikle güvenmediğimiz ve bilmediğiniz yerden POS cihazıyla gelen kuryelere itibar etmeyin. Kurye görünümü altında dolandırıcılık ülke genelinde yaygınlaşmaya başladı. Bolulu vatandaşların bu tuzağa düşmelerini istemiyoruz” açıklamasında bulundular”

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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