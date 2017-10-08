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08 Ekim 2017 Pazar
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    • Dikkat maaşınız düşebilir!

    MTV'nin ardından şimdi de Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü diliminde yapılması öngörülen artış tartışılıyor. Öngörülen artışın yasalaşması durumunda 1 Ocak 2018’den itibaren tüm ücretlilerin maaşında düşüş yaşanacak.

    06 Ekim 2017 Cuma 00:27
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    Dikkat maaşınız düşebilir!

    Haber; Esra ÖZTÜRK

    Sosyal medyada tepki büyük. Yapılan sosyal medya yorumlarında, Gelir Vergisi'ndeki bu artışın orta gelir grubunun cebini MTV'den bile çok yakabileceği öne sürülüyor. Tasarının bu haliyle yasalaşıp yasalaşmayacağı ise merak konusu. Meclis'e sunulan torba yasa tasarısının Gelir Vergisi ile ilgili bölümü özetle, “Halen, yıllık ücret gelirlerinin 13 bin liraya kadar olan kısmı yüzde 15, 13-30 bin lira arasındaki kısmı yüzde 20 gelir vergisine tabi. İlk iki dilimdeki vergi oranları aynen devam edecek. Yıllık ücret geliri 30 bin lira ile 110 bin lira arasında olanlardan halen yüzde 27 oranında gelir vergisi alınıyor. Gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimini oluşturan bu oran, torba yasayla yüzde 30’a çıkarılacak. 110 bin liranın üzerindeki ücretler için uygulanan dördüncü dilimdeki yüzde 35 oranı ise değişmeyecek. Bu durumda, aylık brüt ücreti 2 bin 875 liranın üstünde olanlar 1 Ocak 2018'den itibaren daha fazla vergi ödeyecek. Ödenecek ilave vergi, brüt geliri 3 bin lira olanlarda 39 lira, 4 bin lira olanlarda 353 lira, 5 bin lira olanlarda 665 lira, 6 bin lira olanlarda 981 lira, 7 bin lira olanlarda bin 292 lira, 8 bin lira olanlarda bin 604 lira, 9 bin lira olanlarda bin 918 lira, 10 bin lira olanlarda 2 bin 231 lira, 10 bin 600 TL olanlarda ise 2 bin 500 lira olacak. Brüt ücreti 10 bin 600 lira olan da 20-30 bin lira olanlar da gelecek sene 2 bin 500 lira daha fazla vergi ödeyecek.

    İşletmelerde özellikle SGK kapsamında ücretli çalışanlar gelir vergisi dilimindeki artışlar nedeniyle maaşlarında kısmi düşüş yaşayacaklar. Bir üst gelir dilimine girdikçe net ücretler azalırken, işçi adına ödenen vergi miktarı artacak..

    Anahtar Kelimeler: MTVnin, Ardından, şimdi, Gelir, Vergisi

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