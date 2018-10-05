Haber: Gönül Olutürk

Dr. Başer, “Sık rastladığımız mantar zehirlenme vakaları karaciğer nakline kadar gidebilen karaciğer yetmezliklerine, diyaliz ihtiyacı doğuran böbrek yetmezliğine ve hatta ölümlere neden olabiliyor. Bu nedenle tecrübesiz kişilerce, bilinçsiz şekilde toplanan mantarların tüketilmemesi gerekir” dedi.

ZEHİRLENDİĞİMİZİ NASIL ANLARIZ

Zehirlenme belirtilerinin mantarın tüketilmesinden sonra toksinin türüne göre 2-6 saatten birkaç haftaya kadar uzayabildiği, mantar yenmesinden sonra bulantı, kusma, ishal başlangıcı, kramplar, üşüme, titreme, kas ağrıları görülebildiği, böyle belirtilerde acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği üzerinde duran Uzm. Dr. Banu Başer, “Özellikle Bolu ilinin kamp açısından turistik bir yer olmasından dolayı zehirlenme vakaları ilimize kamp yapmaya gelen kişilerde de sık rastlanabilmektedir. Hem ilimize gelen misafirlerimiz, hem de halkımız mantar konusunda daha bilinçli davranmalıdır” ifadelerini kullandı.