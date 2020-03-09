Dikkat! Öğrenci ve öğretmenlerin hayatı tehlikede

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde yapılan denetimler sonrası 5 okulun risk taşıdığı gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Bu okullar şunlar; Milli Egemenlik İlkokulu, Kültür ilkokulu, İnkılap İlkokulu, Abant İlkokulu ek binası, Turizm Otelcilik. Çevre ve Şehircilik Bolu İl Müdürlüğü tarafından verilen raporda ayrıca 26 okul ve kamu binalarında da güçlendirme yapılıncaya kadar boşaltılma kararı verdiği iddia edildi. Alınan karar sonrası halen daha bu okullarda eğit ve öğretim devam ederken, öğrenci ve öğretmenlerin hayati tehlike içerisinde olduğu da bir gerçek.

Öte yandan, 15 Şubat tarihi itibariyle Kültür İl Müdürlüğü binası ile salonun boşaltılma kararı bulunmasına rağmen halen daha bazı kongrelere açık tutulduğu ve bazı etkinliklerin halen daha sürdürülmesi de kafalarda soru işareti yarattı. Konu ile ilgili Bolu Valisi Ahmet Ümit Başkanlığında bir komisyon kurulduğu ve dün konu hakkında detaylı bir görüşme yapıldığı öğrenildi.