Dikkat! Saat 18.00’e kadar sular kesik

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Bolu şehir içi içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle 21 Mayıs 2019 Salı günü (bugün) saat 18.00'e kadar Aşağısoku, Yukarısoku, Kuruçay, Sağlık, Kültür, Sarıcalar, Salıbeyler, Beşkavaklar, İzzet Baysal, Alpağutbey, Kılıçarslan, Paşaköy, Borazanlar, Bahçelievler, Karamanlı, Tabaklar, Gölyüzü, İhsaniye, Büyük Camii ve Akpınar Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Arızanın en kısa süre içerisinde giderilmesi ve mahallelerimize yeniden su verilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmekte olup, halkımıza önemle duyurulur.”

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 13:25