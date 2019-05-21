Dikkat! Saat 18.00’e kadar sular kesik

Bolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada bugün 20 mahallede saat 18.00’e kadar su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

Dikkat! Saat 18.00’e kadar sular kesik

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Bolu şehir içi içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle 21 Mayıs 2019 Salı günü (bugün) saat 18.00'e kadar Aşağısoku, Yukarısoku, Kuruçay, Sağlık, Kültür, Sarıcalar, Salıbeyler, Beşkavaklar, İzzet Baysal, Alpağutbey, Kılıçarslan, Paşaköy, Borazanlar, Bahçelievler, Karamanlı, Tabaklar, Gölyüzü, İhsaniye, Büyük Camii ve Akpınar Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır.  Arızanın en kısa süre içerisinde giderilmesi ve mahallelerimize yeniden su verilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmekte olup, halkımıza önemle duyurulur.”

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 13:25
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İmza Okulları 19 Mayıs’ı kutladı
İmza Okulları 19 Mayıs’ı kutladı
  1. Bolu

banner129