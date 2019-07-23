Dikkat! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) tahminlerine göre ilimiz Bolu’da 24 Temmuz günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Dikkat! Sağanak yağış geliyor

Haber: C. Kutay Aykan

Zaman zaman ilimiz Bolu ve çevre illeri etkisi altına alan sağanak yağışın yarın etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) verilerine göre ilimizde yarın gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düşmesi de beklenirken, Meteoroloji vatandaşları oluşabilecek sel, taşkın ve diğer olumsuzluklara karşı uyardı. Ayrıca sağanak yağışın 25 Temmuz Perşembe günü etkisini azaltarak ilimizi terk etmesi öngörülüyor.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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