Dikkat, sağanak yağış!

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde sıcaklıklar mevsim normallerine dönmeye başlarken meteorolojiden kötü haber geldi. Meteorolojik tahminlere göre Perşembe günü itibariyle ilimizi gök gürültülü sağanak yağış etkisi altına alacak. Sıcaklıkların en düşük 7 en yüksek 22 derece seviyesinde devam edeceği önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarılıyor. Yapılan uyarılarda vatandaşlar sağanak yağış dolayısıyla meydana gelebilecek sel ve su taşkınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda bilgilendirildi.

Hava tahminlerine göre sağanak yağışın önümüzdeki hafta boyunca süreceği öngürülüyor.