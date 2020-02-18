Dikkat! Sıcaklıklar düşüyor

Haber: N. Halid Altundal

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ile güneşin tadına varan ilimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre sıcaklıklar tekrar düşüşe geçiyor. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre kademeli olarak düşmeye başlaya sıcaklık değerleri ile ilimizde önce yağmur ardından kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın 10 derece olacağı tahmin edilen ilimizde yağmur etkili olacak. Cuma günü devam etmesi öngörülen yağmurun ardından meteoroloji tahminlerine göre sıcaklığın 5 derece düşmesi ile birlikte hafta sonu kar yağışı yeniden ilimizi etkisi altına alacak.

EN DÜŞÜK SICAKLIK -21 DERECE

Öte yandan Meteoroloji verilerine göre ilimizde son günlerde ölçülen en düşük ve en yüksek sıcaklıklarda belli oldu. Açıklanan verilere göre son 5 gün içerisinde ölçülen en düşük sıcaklık 13 Şubat’ı 14 Şubat’a bağlayan gece Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezinde -21,7 derece olarak belirlendi. Meteorolojiye göre en düşük diğer sıcaklık değerleri ise 14 Şubat gecesi Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezinde -4.1, 15 Şubat gecesi Kartalkaya’da -4.9, 16 Şubat gecesi Gerece ilçesi Samat köyünde -12,7, 17 Şubat gecesi Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezinde -15,6 olarak ölçüldü.

EN YÜKSEK SICAKLIK 13 DERECE

Son 5 gün içerisinde ölçülen en yüksek sıcaklık 17 Şubat günü Göynük ilçesi Himmetoğlu köyünde 13.1 derece olarak belirlendi. Açıklanan verilerde en yüksek diğer sıcaklık değerli ise 13 Şubat günü Göynük ilçesi Himmetoğlu köyünde 9.4 derece, 14 Şubat günü Mengen’de 10.5 derece, 15 Şubat günü Mudurnu’da 6.9 derece, 16 Şubat günü Göynük ilçesi Himmetoğlu köyünde 9 derece olarak ölçüldü.