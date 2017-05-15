Haber; Erol DEĞİRMENCİ



Maliye Bakanı Ağbal da, yeniden yapılandırmadan yararlananlar için, "Bunun telafisi yok. Yeni yapılandırma kanunu ödenmeyen dönemler için yeni bir imkan sunmuyor. Son şans, mutlaka borcunuzu ödeyin" uyarısında bulunmuştu. 19 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına yapılanma getirildi hatırlatılan açıklamada, “Vatandaşlarımıza kurumumuza olan borçlarını ödemeleri konusunda büyük kolaylık getirilmiştir. 6770 sayılı kanunla bu kapsamda yapılandırılan borçların taksitlerinin son ödeme tarihleri 4 ay daha ertelenmiştir. Bu erteleme ile vadesi geçmiş taksitlerin 31 Mayıs 2017’ye kadar ödenmesi şartıyla yapılandırmalar geçerli sayılmıştır. Vatandaşlarımız mağdur olmamaları için bu tarihi kaçırmamalıdır” ifadelerine yer verildi.