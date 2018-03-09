HABER:Ceylan Beykoz

Bolu Ticaret Ve Sanayi Odası’nın 14 Ekim de yapılması planlanan oda meclis ve meslek komitesi üye seçimleri, Bakanlar Kurulu kararı ile 2018 Nisan ayına ertelenmişti. Tüm Türkiye’de 2017 Ekim ayından başlayıp 2017 Kasım ayında tamamlanması gereken oda ve borsaların organ seçimleri, Nisan 2018’e ertelenmişti. Seçimlerin ertelendiği ile ilgili Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de 23 Eylülde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, tüm oda ve borsaların bu yılın ekimde başlayıp kasımda tamamlanması gereken organ seçimlerinin gelecek yıl nisan ayında yapılması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştı. BTSO ertelenen seçimlerin 1 Nisan 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdi.

Alınan karar gereği oda seçimlerine katılmak, seçme ve seçilme hakkını kullanmak isteyen tüm şirketlerin bugün BTSO’ya olan borçlarını ödeyip şirketlerini askıdan indirmeleri gerekiyor. Odaya borcu bulunan şirketler oda meclis ve meslek komitesi üye seçimlerine katılamayacak.