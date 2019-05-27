Dikkat! Son ödeme tarihi 31 Mayıs

Haber: Birol Ertunç

2019 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Evsel Katı Atık Vergisi, İlan ve Reklam Vergileri’nin 1. taksit ödemeleri 31 Mayıs 2019 Cuma günü sona eriyor. Bolu Belediyesi halen birinci taksit ödemelerini yapmayan vergi mükelleflerini ödemelerini yapmaları konusunda uyardı. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 2019 yılı 1. taksit vergi ödemeleri için son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğu hatırlatılarak, “Vergi ödemeleri için belediye veznelerimiz hafta içi her gün 08.30 ila 17.30 saatleri arasında hizmet vermekte olup, halen ödeme yapmayan vergi mükelleflerimizin 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar ödemelerini veznelerimizden kolaylıkla yapabilirler” denildi.