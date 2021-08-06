Dikkat! Su baskını olabilir

Haber: Yasin Bilgi

Batı Karadeniz'de (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük) çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yerel çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2021, 16:38