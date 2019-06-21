Dikkat! Su kesintisi

Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediyesi tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “İlimiz şehir içi içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle 21 Haziran 2019 Cuma günü (BUGÜN) Saat: 22.00’ye kadar Kılıçarslan, Paşaköy, Kasaplar, Sandallar, Karaköy, Seyit Mahallesi, Dağkent, Memur-Sen TOKİ Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Arızanın en kısa süre içerisinde giderilmesi ve mahallelerimize yeniden su verilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmekte olup halkımıza önemle duyurulur.”

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 15:01