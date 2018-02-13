Bolu Belediyesi, içme suyu hattında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 14 Şubat Çarşamba günü bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Su ve Kanalizasyon İşleri Biriminden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bolu Belediyesi tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 14 Şubat 2018 Çarşamba günü 08.00 – 17.30 saat arasında Kasaplar, Sandallar, Karaköy, Paşaköy ve Seyit Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Bu mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımıza önemle duyurulur.”