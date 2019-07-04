Dikkat su kesintisi var

Haber Gönül Olutürk

Bolu Belediye Başkanlığından yapılan duyuruda Bolu şehiriçi içme suyu hattındaki arıza nedeniyle gece saat 03.00'a kadar bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Belediye duyurusunda: "Bolu şehir içi içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 4 Temmuz 2019 Perşembe günü (bugün) gece saat 03.00'e kadar Paşaköy, Sandallar, Kasaplar, Karaköy, Tepecik, Seyit Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Onarım çalışmasının en kısa süre içerisinde giderilmesi ve mahallelerimize yeniden su verilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmekte olup, halkımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.