Dikkat! Sular kesilecek

Bolu Belediyesi'nden yapılan duyuruda su hattındaki çalışmalar dolayısıyla bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediyesi tarafından yapılan duyuruda su hattında yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle akşam saatlerinde bazı mahallelerde suların kesileceği açıklandı. Belediyeden konuyla ilgili yapılan duyuruda, "Bolu şehir içi içme suyu hattında planlı bakım onarım çalışmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle 25 Haziran 2019 Çarşamba günü (BUGÜN) Saat 21.00 ile devam eden gece Saat 04.00’e kadar; Paşaköy, Sandallar, Kasaplar, Karaköy, Tepecik, Seyit Mahallelerine su verilemeyecektir. Planlanan bakım onarım çalışmasının en kısa süre içerisinde giderilmesi ve mahallelerimize yeniden su verilmesi için Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmekte olup, halkımıza önemle duyurulur" denildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019, 17:27