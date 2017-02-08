Haber:Esra Öztürk

Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumunun yapıldığı toplantıda taksilerle ilgili tekrar değişikliğe gidildi. 2016 yılının son aylarından itibaren ücretlerinde zam yapılan taksilerin şimdi de bekleme sürelerinde ücretlerde değişti. Yapılan değişiklikte 5 dakika üzerinden 50 kuruş alan taksiciler artık 1 dakika başına 50 kuruş alacak maddesi komisyona gönderildi.