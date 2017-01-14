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Planlı bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde uygulanacak olan kesintiler için yapılan açıklamada, “Yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 14 Ocak 2017 Cumartesi günü Saat: 12.00 ile 19.00 arasında Köroğlu, Çıkınlar ve Ovadüzü Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Bu mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımıza önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin daha geniş bilgi almak için vatandaşlar Bolu Belediye Başkanlığının 444 2 658 nolu telefonuna başvurabilecekler.