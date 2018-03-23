HABER:Aysun Beykoz

Bolu Valiliği tarafından Cuma günü Bolu’da kuvveti rüzgar uyarısı yapılarak, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Bolu Valiliği tarafından Cuma günü il genelinde fırtına beklendiği duyurularak kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada; “Cuma günü Bolu ve Karabük il genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarın, zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.