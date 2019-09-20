Dikkat yağmur geliyor

Haber: C. Kutay AYKAN

Son günlerde ilimizde sıcaklık oranları düşüş göstermeye başlarken, yağmurlu havalar kendini gösterecek. Bolu Meteoroloji İl Müdür Vekili Okan Can, bu gün öğleden sonra ilimizde sağanak şeklinde yağmur yağacağını söyledi.

Edinilen bilgilere göre ilimizde bu gün öğleden sonra başlayacak olan yağmur yağışı Cumartesi günü de etkisi gösterecek. Pazar günü ise yağış olmayacak ve hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcak günleri artık geride bırakıyoruz. İlimizde yağmur yağışıyla birlikte sıcaklıklarda büyük düşüş yaşanacak. Bu gün gündüz hava sıcaklığı 24 derece civarında olurken, gece bu ısı 8 dereceye kadar düşecek. Cumartesi günü ise gündüz sıcaklıklar biraz daha düşüyor. Gündüz 18 derece olurken gece ise sıcaklık 8 derece, Pazar günü ise gündüz sıcaklık 19 derece, gece de 4 dereceye kadar düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Bolulu vatandaşların özellikle geceleri üşümemek için kombilerini ateşleyecekler gibi görülüyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2019, 11:42