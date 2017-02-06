Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri Bolulu vatandaşları yoğun kar fırtınası nedeniyle uyardı. Önümüzdeki Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü ilimiz hem yoğun kar fırtınası hem de dolu yağışının etkisi altında kalacağı açıklandı. Önümüzdeki Pazartesi gününe kadar hava raporu şu şekilde açıklandı.

Salı(Bu gün) az bulutlu, hava sıcaklığı 10, 0, Çarşamba günü yağmurlu, ısı 9-1, Perşembe karla karışık yağmur hava sıcaklığı 8-0, Cuma bulutlu, 6- eksi 2, Cumartesi yoğun kar fırtınası 6, eksi 2, Pazar arara ara dolu yağışlı eksi 1 eksi 8, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ise yoğun kar fırtınası beklenirken hava sıcaklıkları ise bu üç günde o ila eksi 4 arasında bulunacak.