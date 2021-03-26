Dikkat! Yoğun kar yağışı bekleniyor

Haber: N. Halid Altundal

Sıcaklıkların 15 derece birden düştüğü ilimizde son günlerde ekili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden önemli bir uyarı yapıldı. Bolu için turuncu kod veren meteoroloji, kuvvetli kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Kuvvetli ve yer yer yoğun (21-50 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Yoğun kar yağışının Cuma sabahı saat 06.00’dan Cumartesi gecesi 04.00’e kadar etkili olması bekleniyor.