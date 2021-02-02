Dikkat: Yol çalışması

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre Gerede – Kızılcahamam yolunda ve Anadolu otoyolunun Yeniçağa – Dörtdivan kavşaklarında çalışma yapıldığı ve yolun kapatılarak kontrollü bir şekilde sağlandığı belirtildi.

Dikkat: Yol çalışması

Haber: N. Halid Altundal

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü’nün tabliyesindeki onarım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Anadolu Otoyolu’nun ise Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

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