Dikkat: Yol çalışması

Haber: N. Halid Altundal

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü’nün tabliyesindeki onarım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Anadolu Otoyolu’nun ise Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.