Haber: Ceylan Beykoz
Yol çalışması yaklaşık 1 ay sürecek
Yol çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamada; “Anadolu Otoyolu’nun Ankara-Gümüşova kesimi ile Ankara çevre otoyolunda bulunan muhtelif kilometrelerdeki köprülere ait genleşme derzlerinin yenilenmesi işi kapsamında Anadolu Otoyolundaki km: 04+25/11-000 ile km: 04-26/1+150 kesiminde, çalışma yapılacağından Ankara-İstanbul istikameti taşıt trafiğine kapatılacak olup, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü olarak verilecektir. Bu uygulama 12/07/2018 tarihinden 13/08/2018 tarihine kadar devam edecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin duyarlı olması gerekmektedir” İfadeleri kullanıldı.
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