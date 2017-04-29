27/04/2017 tarihinden 17/05/2017 tarihine kadar taşıt trafiğine kapatılan yol trafiğin İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü olarak verileceği bildirildi.
Ancak; 01/05/2017 tarihinin resmi tatil olması nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşanabileceği değerlendirildiğinden söz konusu çalışmanın 03/05/2017 ile 23/05/2017 tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.
Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarıldı.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!