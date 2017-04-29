27/04/2017 tarihinden 17/05/2017 tarihine kadar taşıt trafiğine kapatılan yol trafiğin İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü olarak verileceği bildirildi.

Ancak; 01/05/2017 tarihinin resmi tatil olması nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşanabileceği değerlendirildiğinden söz konusu çalışmanın 03/05/2017 ile 23/05/2017 tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.

Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarıldı.