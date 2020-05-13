Dikkat yüksek dozda lezzet içerir

Haber: Aysun Beykoz

Abant Gölü ve Yedigöller gibi doğanın en güzel parçalarına ev sahipliği yapan Bolu şehri, yemekleriyle de iddiasını konuşturuyor. Hem ulusal hem de bölgesel basında yer alan ve çok farklı lezzetleri içeren tarifler ise görenlerin iştahını açıyor. Dikkat, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bu lezzetler iştahınızı açabilir! İşte Bolu mutfağının çok lezzetleri 18 yöresel lezzeti.

1 MENGEN PİLAVI

Bolu mutfağının en çok bilinen ve sürekli pişirilen Mengen Pilavını denemeden Bolu'dan dönmeyin! Mantar ve badem ile yapılan pilav, bazı bölgelerde yeşil fıstık ve domates eklenerek de yapılıyor. Kavrulan bademlerle pilavın buluştuğu bu mükemmel lezzete sofralarınızda mutlaka yer verin.

2 ABANT KEBABI

Doğanın en güzel parçalarına ev sahipliği yapan Bolu'nun Abant'a özgü olan lezzetlerinden Abant kebabı, yöresel yemeklerin ikinci sırasında yerini alıyor. Kızarmış ekmeğin üzerine közlenmiş patlıcan ekleniyor. Üzerine kaşar ve etten yapılan kebap geliyor. Et yemeği çok seviyorsanız mutlaka Bolu Abant'ta bu lezzeti deneyin.

3 MENGEN KÖFTESİ

Mengen ya da Bolu köftesi olarak bilinen bu lezzetli köfte özel kıyma ile hazırlanıyor. İçine maydanoz, soğan ve çeşitli çeşniler girerek tadı damağınızda kalıyor. Yanında garnitürlerle servis edilen Bolu köftesi özellikle Bolu'nun dinlenme tesislerinde sıklıkla yeniyor.

4 BAKLA ÇULLAMASI

Et ve kebaptan sonra Bolu'nun baklası da en meşhur lezzetlerden biri. Kuşbaşı et ve ayıklanmış bakladan yapılan bakla çullaması; salça, soğan ve tereyağı ile birleşiyor. Bu lezzeti evinizde de kolayca yapabilirsiniz.

5 İMARET ÇORBASI

Bolu'nun çorbalarına yeniden dönersek işte karşınızda Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen imaret çorbası! Süt ve pirinçle yapılan bu ilginç çorbaya soğan eklenerek terbiyesiyle servis ediliyor.

6 OVMAÇ ÇORBASI

Ovmaç veya oğmaç çorbası olarak da bilinen Bolu'nun çok lezzetli çorbalarına devam ediyoruz. İçerisinde yer alan bol malzemesiyle oldukça doyurucu bir lezzet olan çorba, nohut ve hamur parçalarıyla yapılıyor. Özellikle kış aylarında Bolu sofralarının vazgeçilmezi.

7 KABAKLI GÖZLEME

Hamur işleriyle de adından söz ettirmeyi başaran Bolu'nun kabaklı gözlemesi çok tüketilir. Elde açılan hamurların içerisine, soğanla kavrulan kabaklar eklenir ve saclarda pişirilerek servis edilir.

8 KALDİRİK DOLMASI

Bu dolma başka bir dolma! Bolu’nun Mengen ilçesine ait olan yemeklerden biri olan kaldırık dolması, hodan yaprağı olarak da bilinen kaldırıktan yapılıyor. Genellikle mısır unu yapılıyor. Yaprakları haşlandıktan sonra içerisine mısır unu, soğan ve sarımsak eklenerek sarılıp pişiriliyor. Üzerine sarımsaklı yoğurt döküldükten sonra servis ediliyor.

9 ÇİĞ BÖREK

Börekleriyle de meşhur olan Bolu'nun en sevilen çiğ böreğini sizinle tanıştırıyoruz. Eskişehir'in yöresel lezzeti olan bu börek Bolu'da sıklıkla tüketiliyor. Elde açılan hamurların içerisine soğan, kıyma ve karabiber gibi çeşnilerin eklenmesiyle yapılıyor.

10 KAŞIK ATMASI

Bolu'nun meşhur hamur işleri lezzetlerinden biri de kaşık atması. İsmi kadar kolay yapılan bu yemek, hamurların kaşıkla tencerede kaynamış suya atılmasıyla yapılıyor. Suda kaynatılıp tereyağı ile karıştırılarak servis ediliyor. Dilerseniz üzerine ceviz de ekleyebilirsiniz.

11 KEŞLİ CEVİZLİ ERİŞTE

Keşli cevizli erişte hem Bolu'nun hem de Safrabolu'nun en bilinen lezzetleri arasında. Her yörede farklı yapılan bu yemek eriştelerin üzerine çekilmiş ceviz ve keş eklenerek yapılıyor. İsteğe göre yanına yoğurt ile servis ediliyor.

12 KEDİ BATMAZ

Farklı ismiyle dikkat çeken Bolu'nun yöresel lezzeti kedi batmaz; mısır unu ile yapılan hamurun üzerine tereyağında pişmiş keş ya da kaz ciğeri dökülerek servis ediliyor.

13 KEŞ PEYNİRİ

Birçok tarifin içinde yer alan keş peyniri, Bolu keşi olarak adlandırılıyor. Çökelek peynire benzetilen keş, yoğurt ve tuzdan yapılıyor. Kurutulmuş yoğurt olarak da bilinen keş peyniri, sert ve oldukça tuzlu bir peynir. Ayrıca uzun süre dayanıklı olan bu peyniri Bolu'nun her bölgesinde kolaylıkla bulabilirsiniz.

14 PAŞA PİLAVI

Bolu'nun mükemmel pilavlarından biri de paşa pilavı. Ancak bu pilavı, diğer pilavlardan ayıran birçok özellik var. Pirinç ya da bulgur gibi bildiğimiz pilavlar gibi yapılmıyor. Patates, soğan ve yumurta gibi lezzetlerle yapılan paşa pilavı, aslında bir nevi patates salatası olarak tabaklarda yerini alıyor. İsteğe göre üzerine maydanoz, pulbiber ve zeytinyağı eklenip tüketiliyor.

15 PATATESLİ KÖY EKMEĞİ

Patatesli köy ekmeği Afyonkarahisar ve Bolu'da sıklıkla yapılıp, tüketiliyor. Ekşi mayalı tadıyla oldukça sevilen köy ekmeği, içerisine patates konulduktan sonra odun fırınlarında pişiriliyor. Bu mis gibi ekmeği Bolu'nun erken saatlerde açılan fırınlarında kolaylıkla bulabilirsiniz.

16 BOLUBEYİ TATLISI

Gelelim Bolu'nun meşhur tatlılarına... İlk sırada Bolubeyi ismiyle dahi herkesin hafızalarına kazınan bu meşhur tatlı bulunuyor. Un ve margarinle yapılan hamurların pişirildikten sonra arasına krema eklenen tatlı, üzerine çikolata ve saray helvası dökülerek servis ediliyor.

17 SARAY HELVASI

Son olarak Bolu’nun sevilen tatlılarından saray helvası, Türkiye’nin birçok yöresinde sevilerek tüketiliyor. Hatta bu helvayı almadan kimse dönmüyor diyebiliriz. Kastamonu’da çekme helva adıyla bilinen bu meşhur lezzet, un, margarin ve şekerle yapılan ağızda dağılan mükemmel bir tatlı.