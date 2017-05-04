Haber: Kasım Şahin

Bugün saat 14.00’te Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi Özyapıtek İş Merkezi’nde Dilay Butik’in açılışı gerçekleştirildi. İş kadını Leyla Avcı tarafından açılan işletme için gerçekleştirilen törende çok sayıda esnafın yanında vatandaşlar da yer aldı. İşletme açılışı yapılan dua ile gerçekleşirken, kesilen kurdela ile yeni firma hizmete başladı. Açılış sonrası davetlilere çeşitli ikramlar da yapıldı. Olay Gündem Gazetesi Ailesi olarak Bolu’nun yeni firmasına başarılar diliyoruz.