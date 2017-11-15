HABER: KASIM ŞAHİN

DİLEKÇİ; “Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından biri olup, diyabetli birey sayısı her geçen gün artmaktadır. Yapılan büyük bir çalışmada son on yılda ülkemizde diyabet sıklığının %7,7’den %13,7’ye çıkarak %90 artış gösterdiği ortaya konmuştur. Bu rakamlar, Dünya Diyabet Federasyonunun 2030 yılında Türkiye’de diyabet sıklığı için öngördüğü %9,7 oranını şimdiden geçmiştir.” diyerek diyabetin sıklığına dikkat çekti.

Diyabet sıklığındaki artışın temel nedeninin artan obezite sıklığı olduğuna değinen DİLEKÇİ; “Obezite sıklığındaki artışın en önemli nedeni ise teknoloji ile beraber kolaylaşan yaşam biçimine bağlı fiziksel aktivitede azalma, karbonhidrat ve rafine şekerden zengin, aşırı yağlı gıda tüketimi ve modern yaşamın getirdiği ayaküstü (fast-food) beslenme alışkanlıklarındaki artıştır. Ülkemizde obezite sıklığı diyabet ile benzer şekilde son on yılda artmış olup, sıklığı %44 olarak bildirilmektedir.” dedi.

“Diyabetli birey sayısının artması, diyabetle ilişkili ciddi sağlık sorunlarına yol açmakta, ayrıca sağlık sistemine ciddi bir mali yük getirmektedir. Birçok ülkede diyabet körlük, kalp damar hastalıkları, alt ekstremite ampütasyonları ve böbrek yetmezliğinin en önemli nedenidir.” diyerek Diyabet hastalığının önemsenmesine vurgu yapan Doç. Dr. Esra Nur ADEMOĞLU DİLEKÇİ, “Böylesi önemli sağlık problemlerine yol açan diyabette komplikasyon risklerinin azaltılması için erken tanı ve tarama büyük önem teşkil etmektedir.” Dedi.

Yapılan çalışmalarda egzersizin, egzersiz dışı fiziksel aktivitede artışın, beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerin ve kilo kontrolünün diyabet gelişimini azalttığını dile getiren DİLEKÇİ, bu nedenle, özellikle diyabet gelişimi açısında riskli bireylerin belirlenmesi, hastaların yaşam tarzı değişiklikleri açısından motivasyonu ve düzenli medikal takibinin büyük önem teşkil ettiğini söyledi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan stantta hastanede bulunan hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz şeker ölçümü yapıldı. Yaklaşık 200 kişinin şeker ölçümü yapılırken çıkan değerlere göre bazı hasta ve hasta yakınları polikliniklere yönlendirildi. Diyabet ile ilgili bilgiler veren sağlık çalışanları hasta ve hasta yakınlarının bu konuda bilinçlenmesini sağladılar.