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05 Ocak 2017 Perşembe
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    • Dilencilikte parayla

    İlimizde duygu sömürüsü yaparak ve kucaklarındaki bebeklerini de alet ederek dilencilik yapıp bedava para kazanmaya çalışan dilenciler yandı.

    05 Ocak 2017 Perşembe 14:54
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    Dilencilikte parayla
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    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaparak para kazanmaya çalışan vatandaşlar, bırakın para kazanmayı birde borçlanmak zorunda kalacaklar. Ayrıca üstlerinden çıkan paralar da kamuya aktarılacak. Dilenciler hem bedavan kazandıkları paralardan olacak hem de Belediyeye borçlanmış olacaklar.

    Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilimizde özellikle cami önlerinde ve İzzet Baysal Caddesi üzerinde dilencilik yaparken yakalanan vatandaşlara geçtiğimiz yıl 105 TL para cezası kesilirken bu rakam 01 Ocak 2017 tarihiden itibaren 150 TL’ye çıkartıldı. 15 gün içersinde ceza ödendiği taktirde indirime gidileceği bildirildi.

    Kucaklarındaki küçücük bebeklerini soğukta, para kazanmak için alet eden dilenciler bir taraftan üç beş kuruş kazanmak isterken, diğer taraftan alacakları 150 TL’lilik cezayı da göz ününde bulundurmaları gerekir. Ceza yiyen birçok dilencinin kesilen cezaları ödemediği öğrenilirken, bu cezaların icra yoluyla tahsil edileceği bildirildi. Artık dilencilik yapmak da parayla olmuş oldu.

    GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

    Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, dilencilere yönelik uygulamaların sürekli yapılacağını ve bu yolla para kazanmaya çalışanların önünü keseceklerini belirterek, “Bazı dilenciler bu işi yapmanın bedeli karşısında ceza yiyeceklerini bilmiyorlar. Ceza makbuzunu ellerine alınca miktarı da duyunca şok oluyorlar. Bu yolla hiç olmazsa dilencilik olayının önü kesilmiş olacak. 10 lira da kazansalar 50 lira da kazansalar 150 TL para cezasını ödemek zorundalar” dediler.

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