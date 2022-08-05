Dilencinin cebinden çıkan para herkesi şoke etti!

Haber: Ceylan Beykoz

İzzet Baysal Caddesi’nde yapılan uygulamada Ahmet B. (78) isimli şahıs dilenirken yakalandı. Zabıta Müdürlüğü’ne getirilen şahısın polis eşliğinde yapılan üst aramasında bin 795 lira para çıktı. Paralara el koyan ekipler, dilenciliği meslek haline getiren şahsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 33. maddesine göre işlem yaparak 277 TL idari para cezası kesti.

YILLARDAN BERİ SÜREKLİ AYNISINI YAPIYORSUN

Ahmet B.’nin yıllardır aynı şekilde para kazandığını belirten Zabıta görevlisi yaşlı adama, “Yıllardan beri sürekli aynısını yapıyorsun. 2011 yılında geldim o zamanda aynı şeyi yapıyordun 2022 yılında yine dileniyorsun” diyerek tepkisini gösterdi.