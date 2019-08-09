Dimicioğlu, “Hukuka aykırı karar alındı”

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Meclisi toplantılarında ilimiz Merkez ilçeye bağlı Çanşaberk Mahallesinde imar değişikliği konusu gündeme geldi. Çanşaberk Mahallesinde imar planındaki yolun özel mülkiyete ait parsele satışı konusundaki komisyon raporuna AK Parti grubundan Semih Dimicioğlu karşı çıktı. İmardaki yol ve yeşil alanlar halkın kullanılması için ayrılan halka ait yerler olduğu ve bu alanların satışını imar kanuna ve mekansal alanlar yapım yönetmeliğinin 26.maddesine aykırı olduğunu belirten AK Parti Meclis üyesi Semih Dimicioğlu alınan kararın hukuksuz olduğunu ifade etti. Dimicioğlu ayrıca, Belediyenin halka ait sosyal donatı alanlarında değişiklik yapabilmesi için aynı miktarda sosyal alanı halka tahsisi etmesi gerektiğine dikkat çekti.

AK Partili Belediye Meclis üyelerinin yolun kalkması durumunda “parsele satılmak yerine yine halkın kullandığı parka ilave edilmesi” önerisini dikkate almayan Belediye Meclis, yolun özel mülkiyete ait parsele satışı kararını kabul etti. Alınan karar yakın zamanda tartışmalara neden olan Kültür Mahallesindeki yolun satılarak üzerine inşaata başlayan parseli akıllara getirdi.

İÇKİLİ MEKANLAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

AK Partili Dimicioğlu açıklamasında, “2010 yılında alınan kararların da bu gün alınan kararında yanlış olduğu ortadadır” dedi. Semih Dimicioğlu ayrıca, içkili alanlara karşı olmadığını ancak, içkili alanların kent içinde bu kadar çok yayılmasının aile yapısında ve çocukların yetiştirilmesinde olumsuz etkiler doğuracağından bu konuda daha dikkatli olunması ve kararın gözden yeniden gözden geçirilmesini önerdi.