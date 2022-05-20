Dimicioğlu tek tek anlattı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı 2.oturumunda Bolu Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mimar Semih Dimicioğlu, Bolu’nun gündeminin arka planında kalan bir konuya dikkat çekti. Köroğlu Dağları Turizm Master projesini gündemine alan ve bu konunun siyaset üstü bir durum olduğunu belirten Mimar Semih Dimicioğlu, “Bolu Köroğlu Dağları Davos olacak deniyor. Davos’a bakalım. İşte Davos bu yani bir ineğini otlatan köylü göremiyoruz, ciddi bir şekilde yapılaşmış. Bu da Davos'tan başka bir otel ve çevresindeki yapılaşma. Yine Davos’tan bir görüntü” diye konuştu.

“ŞU ANDA İHALESİ YAPILDI VE DÜĞMEYE BASILDI”

Dimicioğlu konu ile alakalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bu konu hepimizin konusu, siyaset üstü bir konu. Yani buna siyasi bakarak hiçbir yere varamayız. Köroğlu dağlarında uzun zamandır bizim bilmediğimiz 2005'ten beri bir şeyler oluyor. Burada, önce 55.000 hektarla başladı, daha sonra Mimarlar Odası'nın itirazı ve mahkeme sonucunda 38.000 hektar yani Bolu'nun imarının yaklaşık 15 katı bir alanda 1/25000 ölçekli imar planı yapılıyor. Şu anda ihalesi yapıldı ve düğmeye basıldı. Ben önce tarafsız olarak bu ihale nedir, sonuçları nelerdir, ne yapılmak isteniyor, ulaşabildiğim teknik verileri sizlere aktarmak istiyorum. Bu işin çok uzun bir adı var ama kısa adı “Köroğlu Dağı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Yapılması İşi”.”

“İNSANLARA VERDİĞİ CENNET GİBİ ALANLAR”

“İşin amacına baktığınızda hakikaten olması gerekli, güzel şeyler; *Ulusal ve uluslararası nitelikte hizmet verecek doğa ve kış sporları turizm merkezi oluşturmak, *Başta kış turizmi olmak üzere turizmin 12 aya yayılmasını sağlamaya yönelik kongre turizmi, gastronomi turizmi, doğa ve yayla turizminin geliştirilmesi, *Bölgenin planlı gelişmesine yön verecek olan vizyon, hedef ve stratejilerin konulması, *Turizm amaçlı imar planlarının hazırlanması. Alana baktığımızda yukarıda Karacasu bölgesinden başlayarak Seben Taşlıyayla yani Seben Göleti ya da gölünün sınırlarına dayanan ve bütün yaylaları kapsayan ciddi bir alan. 2 etapta düzenleniyor. Gölcük, Örencik Yaylası, Kızık Yaylası, Aladağ Göleti, Kanduzla Yaylası, Kartalkaya Kayak merkezi, Saraycık Yaylası ve Seben Gölü bu kapsam içinde. 1. Etap 13000 hektar, ikinci etap da 25000 hektarlık bir alanı kapsıyor. Aladağ Çayı yukarısında, yaylalar, Aladağ Göleti, Kızık Yaylası, Saraycık Yaylası ve Göleti, Seben Gölü. Allah'ın lütfedip de bize, insanlara verdiği cennet gibi alanlar.”

“BU TAHSİS 17 YILDIR BİR GELİŞME GÖSTERMEMİŞ”

Burada yapılacak işler; *jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması (ihaleyi alan firma bu jeolojik ve jeoteknik zemin ile ilgili tüm etüt raporlarını hazırlayacak), *araştırma raporu ve analitik etütler hazırlanacak (kurum raporları alınacak ve tüm kurumların burayla ilgili yatırımları veya düşünceleri raporla alınacak), *destinasyon gelişme planı (bu alanda nereler imara açılacak, nerelerde yapı yapılacak, nereler korunacak, imar alanları, sit alanları vs. Destinasyon demek bir rota, ulaşılması gereken hedefe nasıl gidilir? *Raporlar mevcut arazi ile birleştirilerek burada yapılması gereken tüm işlevlerin rapor halinde hazırlanması ve plan aşamasına geçilmesi. *1/25000 Nazım İmar Planı’nın hazırlanması. Bu olay aslında Davos gibi yerler örnek alınarak, bu bölgede de benzer bir alanın yapılması amacıyla, 2005 yılında Turizm Bakanlığı tarafından bu bölge turizm alanı olarak ilan edilmiştir. 2005 yılında turizm alanı ilan edilirken burada bir tahsis göze çarpıyor. 2005 yılında ilk burada düğmeye basılma sebebi, Kartalkaya'nın 14 kilometre batısında ve ana yola da 55 kilometre uzaklıkta 95 hektarlık alanda bir tahsis. Tahsis özetinde; Dördivan Çalköy Çeltik Ören bölgesinde anayola 52 kilometre, Kartalkaya'ya 14 kilometre uzaklıkta, Orman Bakanlığı'nın 1064 sayılı oluruyla 95 hektarlık alanın 49 yıllığına bir tahsisi, 0.5 emsal, 5 kat, 2500 yatak ve kapalı alanı 478.000 metrekarelik bir hacim. Ancak bu tahsisin alt notlarında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 5204 sayılı 1. derece ve 3. derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır ibaresi var. Bu tahsis 17 yıldır bir gelişme göstermemiş. Bugün tekrar aynı tahsis için çalışma olduğu bilinmektedir.”

“İNEĞİNİ OTLATAN KÖYLÜ GÖREMİYORUZ”

“Bolu Köroğlu Dağları Davos olacak deniyor. Davos’a bakalım. İşte Davos bu yani bir ineğini otlatan köylü göremiyoruz, ciddi bir şekilde yapılaşmış. Bu da Davos'tan başka bir otel ve çevresindeki yapılaşma. Yine Davos’tan bir görüntü. Bu da bizim Köroğlu dağlarımız. Bir önceki görüntüyle bu görüntüyü hayal edin. Tabi bu bir anda olacak bir şey değil. Derler ya ‘Nazar oldu bize nazar ne olduysa azar azar oldu.’ diye. Bu işin bir kademesi. Burada ciddi düşünmemiz gerekiyor. Bu tür kararları Bolu halkının, Bolu Sivil Toplum örgütlerinin, Bolu'nun ileri gelenlerinin oluşturduğu bir komisyon tarafından bu kararların bilinmesi, incelenmesi, irdelenmesi ve kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

“BOLU OLARAK HEPİMİZE GÖREV DÜŞMEKTEDİR”

“Sonuca geldiğimizde Tabiatın güzelliklerinden faydalanmak amacıyla 3 ya da 5 tane tesis yapılabilir. Bunun için en fazla 500 hektar ya da olsun 1000 hektarlık bir alan gerekir. Bu planlama yayılmadan düzenlenmelidir. Burada Bolu olarak yapacağımız en önemli şey Köroğlu Dağları'nın yani 38.000 hektarlık alanın turizm alanından çıkartılarak yeniden orman vasfına kazandırılmasını sağlamamız gerekir. Son söz Köroğlu Dağları havasıyla ve suyuyla ve ağacıyla bakir kalmalıdır. Burada Bolu olarak hepimize görev düşmektedir. Teşekkür ederim.”

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022, 12:26