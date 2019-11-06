Dimicioğlu’ndan atık tesisi uyarısı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı 1. birleşimi Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddeleri görüşülerek Meclis Üyelerince karara bağlandı. Ana gündem maddelerinin ardından geçilen dilek ve temenniler bölümünde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Semih Dimicioğlu söz aldı. Son günlerde gündeme gelen ilimize atık bertaraf tesisi kurulması ile ilgili konuşan Dimicioğlu, “Bugün ülkemizin içinde bulunduğu, Bolu’nun kapılarına kadar dayanan önemli bir sorundan bahsedeceğim. Türkiye plastik atık ithali konusunda dünyanın şu anda ikinci sırasında. Çin zararlı olduğu gerekçesiyle ülkesine plastik atık ithalini yasakladı. Bu yasağın ardından 2016 yılında ayda 4 bin ton plastik atık ithalimiz, 2018 yılında 40 bin tona ulaştı. Yani yaklaşık 10 kat arttı. Çin gibi bir ülkenin ülkesine zarar verdiği için yasakladığı konuda ülkemiz iki yılda 10 kat bu ithalatı büyüttü. Öncelikle İngiltere’nin çöpünün yarısından fazlası Türkiye’ye geliyor, dipnot olarak belirtmek isterim. Çöp ithalatında ikinci sıradayız. İngiltere, Belçika, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Fransa ve Japonya çöpünü bize satıyor” dedi.

“BUNLARI KONTROL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Konuşmasını atık konusundaki eleştirel haberleri örnek göstererek ve İstanbul, İzmir, İzmit gibi şehirlerde tehlikeli atıklar nedeniyle oluşan görüntüleri izleterek sürdüren Semih Dimicioğlu ayrıca, “Tehlike sadece görüntü değil, bu plastik bidonlar içerisinde ülkemize sokulan tehlikeli kimyasal, radyoaktif maddeler. Bunları kontrol etmemiz mümkün değil. En son İtalya’dan atık plastik diye ithal edilen 500 ton çöpün tehlikeli atık sınıfında olduğu ülkemizde ortaya çıktı” diye konuştu.

“GÜNDE 800 VARİL YIKAYACAKLARINI TAAHHÜT EDİYORLAR”

Dimicioğlu konuşmasına ilimizde kurulması gündemde olan tesisle alakalı olarak yaptığı açıklamalar ile devam etti. Dimicioğlu, “Bolu’muzdaki tehlike nedir? Bolu’muzun kapısına kadar gelen konu nedir? Özel bir firma Bolu’da geri kazanım tesisi kurmak istiyor. Bu söylediklerim kişinin imar komisyonuna verdiği bilgiler. Bu tesis yaklaşık 8 tane tehlikeli atığın bulaşmış bidon temizleme üzerine kurulmayı talep ediyor. Günde 800 varil yıkayacaklarını taahhüt ediyorlar. Bir varilin 200 litre olduğunu düşünürsek günde 160 bin litrelik bir hacim yıkanacağı söyleniyor. Bu 160 bin litre hacim içindeki kimyasal ve tehlikeli maddeyi bir tarafa koyun. Bu tehlikeli maddeyi bu bidondan sökebilmek için kullanılacak kimyasal ve asitli temizleyiciyi de koyun, üzerine de bu iş için gerekeli suyu koyun. Ve bu tehlikeli su işi bittikten sonra firmanın bize söylediği; yer altı büyük havuzlar yapacaklarını, bu havuzlarda bu suları biriktireceklerini söylüyorlar. Bu havuzların suyu arıtacağını(?) ve tekrar kullanacağını bize belirtti. Bu havuzların geçirimsizliği ve yer altı suyuna karışılması Bolu’muz için önemli bir konu” ifadelerini kullandı.

“BOLU BUGÜN EKOLOJİK BİR TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA”

Açıklamalarına örneklerle devam eden Dimicioğlu son olarak ise, “Bolu’da böyle bir tesis kurulduğunda ülkenin her yerinden gelen tehlikeli atık Bolu’ya gelecektir. Bunun taşınması, depolanması, tekrar geri götürülmesi Bolu için etrafa atılacak bidonlar, gelecekte karşılaşacağımız sorunlar olacak. Bolu bugün ekolojik bir tehlikeyle karşı karşıya. Elbette bu tür tesisler bu ülkede olmalı. Sanayimiz küçük de olsa Bolu için bile gerekli böyle bir tesis. Ancak Bolu’nun geleceğini, çocuklarımızın geleceğini, içme suyumuzun geleceğini, tarımımızın geleceğini etkileyen, tehdit eden şekilde, altı bir çanak şeklinde olan Bolu havzasında böyle bir tesisin kurulması endişe vericidir. Bu konuda öncelikle Belediyemizi, tüm Bolu kamuoyunu ve sivil toplum örgütlerini dikkatli olmaya; kulağımız açık olmaya ve gerekli tedbiri almaya davet ediyorum” dedi.