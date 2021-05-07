Din görevlileri de sahada

Haber: N. HalidAltundal

‘Tam Kapanma’ olarak nitelendirilen dönemde Bolu İl Müftülüğü görevlileri ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı. İhtiyaç sahiplerini ziyaret eden din görevlileri ailelere destek oldular. İhtiyaç sahibi vatandaşların ilaç, gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamak için aralarında İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Kur’an Kursu Öğreticisi bulunan 27 din gönüllüsü tam kapanma sürecinde dışarıya çıkamayan 104 aileyi ve ihtiyaç sahibi yaşlıların her türlü gıda ve ilaç ihtiyacını karşıladı. Görevliler ayrıca engelli bireyleri bulunan 30 aileyi de ziyaret ederek TDV Market alışveriş kartı verdi.İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun desteği ve talimatları doğrultusunda Din Görevlilerininfaaliyetlerine önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.