Din Görevlileri Toplantısı Gerçekleşti



Haber: S. Özge Yücel

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıya Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Müftü yardımcıları Eyüp Orhan, Ahmet Halıcı, Fadime Arslan, Ünal Baş ve din görevlileri katıldı. Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında Bolu Valisi Ahmet Ümit'e bilgiler vererek yapılan çalışmalardaki desteklerinden dolayı Vali Ümit’e teşekkürlerini iletti.

“SİZLER TOPLUMUMUZUN MANEVİ REHBERLERİSİNİZ”

Toplantıda din görevlilerine hitap eden Bolu Valisi Ahmet Ümit,” Sizler toplumumuzun manevi rehberlerisiniz. Bu görev aşkı ve bilinciyle insanların gönüllerinde taht kurarak ahlâki, vicdani, aklî, milli ve mânevi değerlerimizi vatandaşlarımıza aktarmak, yaşamak ve yaşatmak gibi ulvî bir göreviniz bulunmakta. Ben sizleri çok önemsiyorum çünkü; sizler toplumun her ferdinin üzerinde emeği olan, kulağına ezan okuyan, nikahını yapan, dua eden, camilerimize sahip çıkan, yaşamın ilk anından kabir kapısına kadar insanlara eşlik eden, kısacası hayatın her alanında insanlığa rehberlik eden öncü şahsiyetlerimizsiniz. Böylesine önemli bir görevi ifâ eden görevlilerimiz elbette ki bizler için çok önemli.

ŞANLI MİLLETİMİZİ ASIRLARDIR AYAKTA TUTAN VE KADİM TARİHİMİZİ OLUŞTURAN EN ÖNEMLİ UNSUR İNANCIMIZDIR

Şanlı milletimizi asırlardır ayakta tutan ve kadim tarihimizi oluşturan en önemli unsur inancımız, kültürümüz, milli ve manevi değerlerimizdir. Bu değerlerimizi yok etmek ve bağımsızlığımıza prangalar vurmak isteyenler tarih boyunca hep var olmuştur. Var olmaya da günümüzde olduğu gibi devam edecektir. Hak ile batılın, iman ile küfrün savaşını veren atalarımız çok büyük saldırılara ve şoklara maruz kalmışlardır. Bu topraklarda bilinen tarihte üç büyük olay yaşanmıştır. Bunların başında Haçlı Seferleri gelmektedir. Haçlı seferlerinin sonunda Anadolu topraklarının Müslüman Türk’ün yurdu olduğu tescillendi. Moğol istilaları neticesinde ise Devleti Âli Osmani kuruldu. Yakın tarihimizde ise Birinci Dünya Savaşı yaşandı. Birinci Dünya Savaşı’nın esas sebebi; o zamanın süper gücü olan Osmanlı Devleti’nin yıkılması, topraklarının emperyalistler tarafından paylaşılması ve nihayet 1300 yıllık intikamlarının alınmasıydı. Maalesef başarılı oldular. 93 Harbinde 120 bin şehit, Balkanlarda 632 bin şehit, Çanakkale’de 254 bin şehit, Sarıkamış’ta 90 Bin şehit, Kurtuluş Savaşı’nda 40 bin şehit verdik. Milyonlarca Müslüman, zalimlerin zulmü altında ezildi, göç ettirildi, sürgün edildi. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin.

OLİMPOS DAĞI’NIN ÇOCUKLARI, HİRA DAĞI’NIN EVLATLARININ KARŞISINDA ASLA DURAMAYACAK

Günümüzde de Birinci Dünya Savaşı’nın devamı olan küresel güçlerin soğuk taarruzları bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliğimize zarar vermek üzerine saldırmaya devam ediyorlar. Güneyimizde terör devleti kurulmak istenmesi, teröristlere binlerce tır ve uçak dolusu silah verilmesi, F-35 programından çıkarılışımız, paramızın iade edilmemesi, paramızla dahi silah satmamaları, savunma sanayiindeki atılımlarımıza ve yatırımlarımıza karşı çıkmaları, döviz müdahalesi, Cumhurbaşkanımıza saldırmaları, millet iradesini yıkmak istemeleri aynı zihniyetlerin ürünü ve devamıdır. Lâkin Allah’ın izni ve yardımı, bizlerin gayretleriyle Olimpos Dağı’nın varisleri, Hira Dağı’nın evlatlarının karşısında asla duramayacak ve her bir karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklarımızdaki emperyalist emellerine ulaşamayacaklardır.

ÜZERİMİZE DÜŞEN MÜSLÜMANLARA VE İNSANLIĞA HAYIRLI ÇALIŞMALAR YAPMAKTIR

Bu mukayeseler ve kadim tarihimiz ışığında; her birimizin üzerine düşen, bulunduğumuz alanlarda, verilen vazifelerde elimizde bulunan imkanların kıymetini bilerek en iyi şekilde vatandaşlarımıza, müslümanlara ve nihayet insanlığa hayırlı, etkili, sürdürülebilir, hayatlara dokunan çalışmalar yapmaktır. Dünya üzerindeki mazlumların umudu ve kalesi olan ülkemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tarihi misyonunu üstlenmiş ve Ortadoğu’dan Balkanlara, Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uluslararası ve küresel arenada stratejilerini uygulamakta ve yardıma ihtiyacı olan tüm mazlumların yanında yer almaya devam etmektedir. “dedi.

TOPLUMUMUZUN MANEVİ TALEPLERİNİ KARŞILAMAK GİBİ ÖNEMLİ BİR GÖREVİN TEMSİLCİLERİSİNİZ

Din görevlilerine önerilerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit,” Sizler de bu şiarla görevlerinizi yaparak, toplumumuzun ihyâsını en üst seviyede sağlamak gibi önemli bir görevin temsilcilerisiniz. İnsanlığa kurtuluş olarak indirilen Rabbimizin hediyesi Kur’anı Kerim ve İnsanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin örnekliği doğrultusunda gönülden gönüle giden köprüler kurmalısınız. Yalnızca camilerde değil, mahallenizde bulunan çocuklar ve gençlerle ünsiyetinizi artırmalı, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ilgi ve alakanızı en üst seviyeye çıkarmalısınız. İlimizde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı bizler yakından takip etmekteyiz fakat bulunduğunuz mahalle ve köylerde sizler de takip ederek ihtiyaçlarını mutlaka bizlere bildirmelisiniz.

İSLAM’IN MÜSLÜMANLARA SAĞLADIĞI GÜZELLİKLERİ SEVDİREREK ANLATABİLMEYİ BAŞARMALIYIZ

İslam’ın Müslümanlara sağladığı güzellikleri sevdirerek anlatabilmeyi de başarmalıyız. Örneğin; işler yolunda gitmiyorsa sadaka vermenin vakti gelmiş, tıpta yeri yok ama sadaka hastalığı iyileştirir. Ekonomide yeri yok ama bereketi artırır. Güvenlik sisteminde yeri yok ama sadaka malı korur... diyebilmeliyiz. Bu tür yaklaşımlarla hem işin ehemmiyetini anlatabilmeli hem de teşvik edebilmeliyiz. Eğer bizler bu yaklaşımlarla hareket edersek emin olunuz ki yaptığımız işlerin hem bu dünyada hem de ahirette lezzetine varmış olur ve mükâfatını alırız. Bunları başarabilecek her şeye sahibiz çok şükür, bizim yüreğimizde, inancımızda, kültürümüzde, devraldığımız mirasımız da bunlar var.

Bu duygu ve düşüncelerimle; mübarek üç aylarımızın hayırlara vesile olmasını ve Ramazan-ı Şerif Ayı’na sağ, selamet kavuşmayı Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. İl Müftümüz başta olmak üzere siz değerli din görevlilerimize, müftülük personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.