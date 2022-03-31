Din görevlileri yarıştı

Haber: Okay Özcan

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Din Görevlilerinin mesleki ve kişisel yönden kendilerini geliştirmeleri, planlı çalışma alışkanlığı kazanmaları, hizmet aşkı ve heyecanını kaybetmeden görevlerini cesaretle icra etmeleri ve hizmet süresince kendilerine güven duymalarını sağlamak amacıyla Bolu İl Müftülüğü’nde Din Görevlileri arasında Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmaları yapıldı.

Bolu İl Müftülüğü Toplantı Salonu’nda Komisyon Başkanlığını Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun yaptığı iki ayrı katagoride İl birinciliği yarışmaları düzenlendi.

Yarışmalar sonunda Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu: “Kıymetli arkadaşlar bizim gönlümüzde hepiniz birincisiniz. Cesaret gösterdiniz bu yarışmalara katıldınız. Hepinizi tebrik ederim. Sizlere meslek hayatınızda sonsuz başarılar dilerim” dedi.

Merkez ve ilçe birincilerinin katıldığı yarışmalar sonucunda:

KADIN DİN GÖREVLİLERİ - HAFIZLIK YARIŞMASI

1. Emine Öztürk (K.K.Ö) - Bolu Sandallar Bölge Yatılı Kur’an Kursu

2. Ümmügülsüm Dere (4/B K.K.Ö) - Gerede Hocazade Kemalettin Efendi Kız Kur’an Kursu

ERKEK DİN GÖREVLİLERİ - HAFIZLIK YARIŞMASI

1. Gökhan Erkan (4/B İ.H) - Bolu Saçcılar Köyü Iğdır Mahallesi Camii

2. Kemal Aydemir (4/B İ.H) - Gerede Ortaca Köyü Camii

ERKEK DİN GÖREVLİLERİ - KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

1. Mustafa Halıcı (4/B İ.H) - Gerede Danişmentler Köyü Camii

2. Fatih Doğan (4/B İ.H) - Göynük Güneyçalıca Köyü Camii

3. Mehmet Babir (4/B İ.H) - Seben Dereboy Köyü Çirkinler Mahalle Camii

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022, 10:02