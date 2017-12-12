



Haber: Kasım ŞAHİN

Yaman, öğretmenlere verilen tam gün nöbet sisteminin sakıncalarını öne sürerek konu hakkında şunları söyledi; Bilindiği üzere; okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları ile ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlere nöbet görevi verilmektedir. Tam gün eğitim yapan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimize, hiç ara dinlenmesi tanınmadan tüm gün nöbet görevi verilmekte ve öğle arasında da nöbet alanında bulunarak nöbet görevini yerine getirmeleri istenmektedir. Ancak öğretmenlerimize beslenme ve dinlenme gibi en temel ve insani ihtiyaçlarını karşılama hakkı verilmeksizin tüm gün nöbet görevi verilmesi yasal ve adil değildir.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, nöbet görevini düzenleyen ilgili yönetmelik hükümlerinde yapılacak değişiklikle, tam gün nöbet görevini yerine getiren öğretmenlerimize öğle dinlenme hakkının açıkça düzenlenmesi hususunda talepte bulunduk ve ayrıca bu konuda dilekçe kampanyası başlattık. İlgili dilekçe aşağıdadır. Sizleri temel insani hak olan haklarınız konusuna sahip çıkmaya çağırıyoruz. Hangi sendika mensubu olursanız olun kampanyamıza desteğe çağırıyoruz. Doldurduğunuz dilekçeleri okulunuzdaki işyeri temsilcimize teslim edebilirsiniz. Bize gelen dilekçeleri kitlesel basın açıklamasıyla bakanlığa göndereceğiz. Daha önceden bu konuda birçok arkadaşımızın serzenişini dile getirdiğini biliyoruz.



