Dipteyiz Sondayız Depresyondayız!

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor maçın 31.dakikasında Burak’ın kafa golüyle 1-0 öne geçip soyunma odasına da önde gitti. Ancak 2.yarıda etkisiz oynayan temsilcimiz son bölümde de Gökhan’ın gereksiz kırmızı kartıyla 10 kişi kalınca son dakikalarda yediği golle sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Bu yenilgi ile Boluspor 9 puanı silinen Eskişehirspor’un da gerisine düşerek son sıraya indi.

Saha: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Şahan Yılmaz, Kemal Mavi

Altay: Cihan, Cenk, Abdülkerim, Erhan, Özgür, Helder (46.dk.Yılmaz), Turgut Doğan (83.dk.Leandrinho), Putsilla, Kappel (46.dk.Kerim), Paixao, Alhassan

Boluspor: Mosquera, Adilehou, Emre (29.dk.Fethi), Hayrullah, Burak, Gökhan, Arif, Haliloviç, Mustafa Durak (85.dk.Melih), Delarge (61.dk.Mustafa Eskihellaç), Kidric

Goller: 31.dk.Burak (Boluspor) – 49.dk.Yılmaz, 87.dk.Paixao (Altay)

Kırmızı Kart: 71.dk.Gökhan (Boluspor)

Sarı Kartlar: 45.dk.Cenk, 47.dk.Turgut Doğan, 70.dk.Yılmaz (Altay) - 45.dk.Delarge, 45.dk.Hayrullah, 61.dk.Gökhan, 67.dk.Mustafa Durak, 78.dk.Mustafa Eskihellaç, 83.dk.Mosquera (Boluspor)

Maç öncesi çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maçtan Dakikalar

9.dakika: Gökhan’ın zayıf vuruşu kalecide kaldı.

10.dakika: Paixao’nun vuruşunda Mosquera zorlanmadı.

11.dakika: Kappel cezasahası dışından sert vurdu, Mosquera yine kurtardı.

21.dakika: Mustafa cezasahası dışından vurdu, yumuşak topu Cihat rahatlıkla aldı.

31.dakika (GOOLL): Arif’in sağ taraftan yaptığı ortaya Burak yükseldi ve Boluspor’u öne geçirdi: 0-1.

36.dakika: Haliloviç cezasahası dışından sert vurdu, top farkla yandan auta gitti.

41.dakika: Burak’ın hatası sonrası Paixao kaleci Mosqure’dan topu kurtardı, vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarı gitti. İlk yarı Boluspor’un 1-0 üstünlüğü ile bitti.

49.dakika (GOL): Turgut Boluspor savunması birer birer geçip içeri çıkardı Yılmaz boş pozisyonda eşitlik golünü attı: 1-1.

80.dakika: Arif cezasahası dışından vurdu, top kalecide kaldı.

82.dakika: Turgut Doğan sert vurdu, top üst direkten döndü.

86.dakika: Özgür cezasahası dışında vurdu, top bir kez daha direkten döndü.

87.dakika (GOL): Savunma arkasına sarkan Paixao müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-1. Boluspor maçı 2-1 kaybederek ligde kalma yarışında büyük yara aldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2020, 23:53