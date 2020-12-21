Direklere ışıklandırmalar takılıyor

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi, geçtiğimiz yılbaşında Kent Meydanında gerçekleştirdiği organizasyonla binlerce kişinin yeni yıla doyasıya eğlenerek girmesini sağlamıştı. Koronavirüs salgını dolayısıyla toplu etkinliklerin yasaklanması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle buruk gireceğimiz 2021 yılı için harekete geçen belediye ekipleri İzzet Baysal Caddesinde çalışmalara başladı. Ekipler cadde üzerinde bulunan elektrik direklerine ışıklandırmalar takılmaya başlandı. Çiçek şeklindeki ışıklandırmaların akşam saatlerinde caddede rengarenk bir görüntü oluşturacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından salgın dolayısıyla 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’den başlayarak 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’a kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı.