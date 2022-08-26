Direksiyon başında mesaj çeken sürücü serbest

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz günlerde Ankara-Bartın seferini yapan yolcu otobüsü şoförünün, direksiyon başında cep telefonuyla mesaj yazması gündem oldu. Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edilen sürücü Koray Ö.’ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun 73. maddesine istinaden ‘seyir halinde cep telefonu kullanmak' suçundan 427 TL idari para cezası verildi. Ayrıca sürücü, yolcuların hayatını tehlikeye düşürmek suçundan da adli işlem başlatılmasıyla mahkemeye çıkartılmıştı.

Adli makamlara teslim edilen otobüs sürücüsü Koray Ö. kontrol şartıyla serbest bırakıldı.