Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaldırıma çıktı

Haber: N. Halid Altundal

Kaza, D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Özdilek AVM karşısında seyreden bir otomobil, yan yola girmek isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaydı. 34 AAV 675 plakalı araç kar nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kaldırıma çıktı. Aracın hızının yüksek olmaması olası bir feci kazanın önüne geçerken kaza yerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Sürücü kazadan herhangi bir yara almadan kurtulurken trafik ekipleri araçta gerekli kontrolleri yaptıktan sonra sürücülere uyarılarda bulundu. Sürücüleri kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilimizde aşırı hız yapmamaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda uyaran trafik ekipleri sürücülere buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.