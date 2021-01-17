Direksiyonda kalp krizi...

lHaber:Volkan Yılmaz

Paşaköy Mahallesi Kanal Sokak'ta seyreden Hikmet Yıldız’ın (57) kullandığı 41 RA 818 plakalı otomobil, dün su kanalına devrilmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün kalp krizi geçirdiğini belirlemişti. Ambulansta bir süre kalp masajı yapılan Hikmet Y, hastaneye kaldırılmıştı. Hikmet Yıldız (57), İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası olay yerine gelen Hikmet Yıldız'ın yakınları ve komşuları ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşadı.

Hayatını kaybeden sürücünün marangozluk yaptığı, mahallelerinde ve esnaf çevresinde oldukça sevilen birisi olduğu öğrenildi. Sürücünün cenazesi, bugün Paşaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.