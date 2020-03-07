Diş doktoruna kızdı kendi diş macunun yaptı

Haber: C. Kutay Aykan

Dişlerini fırçalamadığı gerekçesiyle diş doktoruyla girdiği diyalog sonrası kendi diş macununu yapma kararı alan ve bir yıllık uğraş sonrası diş macunu üreten Çalık, şunları söyledi; “1978 senesinde turizme atıldım. 37 sene birçok büyük otellerde aşçıbaşılık görevlerinde bulundum. Emekli olduktan sonra dişlerimizi yaptırmak gerekti. Dişlerimi yaptırdım fakat son kontrolde doktor dişlerimi fırçalamadığımı söyledi. Bende dişlerimi fırçalıyorum ama ancak bu kadar oluyor dedim. Ben bunu takıntı haline getirdim. Bir seneden bu yana bunu araştırdım defalarca denedim ve en sonunda bunun formülünü buldum” dedi.

Çalık, “Bunun formülü kömür tozu, sirke, karbonat, limon ve ıhlamur karışımından elde ettiğimiz bir macun. Beş karışımı kaynattıktan sonra ürün ortaya çıktı. Bunu kullanırken yarım nohut büyüklüğünde yeterlidir. Fırçayı ıslatarak koyup normal bir şekilde dişlerimizi fırçalıyoruz ve bembeyaz oluyor. Günde bir kez fırçalamak yeterlidir. Bu ülkemiz ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır. Maddi imkanlardan dolayı patente başvuru yapamadım”

ZEHİRLİ BİR MADDE DEĞİL

Kömür tozu zehirli bir madde değil. Bu karışım tamamen organik. Kömür tozu dediğim odun kömürü normal sobalarda kullanılan kömür değildir. Hiçbir kimyasal madde yoktur. Sağlığa da zararı yoktur. Tamamen doğal bir üründür. Büyük firmalarla görüşmedim ama teklif gelirse görüşebilirim. Bu karışımı yakın dostlara, akrabalara verdim onlarda kullanıyor. Herkes de memnun bu üründen.

Maliyeti yok gibi bir şey. Şöyle söyleyeyim şu kavanozun maliyeti 15 ila 20 lira arasındadır. Ama bu kavanoz yaklaşık 1 sene kullanılabilir. Beyazlatma konusunda da iddialıyım. İlk sürüşte farkı göreceksiniz. Hedefim ülkemize en azından ekonomik anlamda bir katkı sağlamak. Dışarıdaki diş macunlarına insanlar bir sürü para sarf ediyor. Bu paralar ülkemizde kalmıyor olduğu gibi dışarıya gidiyor. Ama en azından ülkemizde kendi çarkımızı kendimi döndürelim istiyorum.